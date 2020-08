中国は台湾の半導体メーカーから年間100人以上の技術者を引き抜いている

中国の半導体メーカーが、台湾の大手半導体メーカーである TSMC から、年間100人以上ものペースで技術者などを引き抜いていると報じられています。 China hires over 100 TSMC engineers in push for chip leadership - Nikkei Asian Review https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/China-hires-over-100-TSMC-engineers-in-push-for-chip-leadership Nikkei Asian Reviewは2020年8月12日に、「中国政府の支援を受けた2つのチップメーカーQuanxin Integrated Circuit Manufacturing(QXIC)と、Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co.(HSMC)が、TSMCで働いていたベテランのエンジニアやマネージャーを、1年の間にそれぞれ50人以上雇い入れました」と報じました。

2020年08月13日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

