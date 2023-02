半導体露光装置メーカー・ASMLが中国の従業員にデータを悪用されていたことが判明

オランダの半導体露光装置メーカーであるASMLが、独占技術に関するデータを中国の従業員に悪用されていたことを決算報告書で明らかにしています。 Critical chip firm ASML says former China employee misappropriated data https://www.cnbc.com/2023/02/15/critical-chip-firm-asml-says-former-china-employee-misappropriated-data.html ASMLは世界最大の半導体露光装置であり、最先端の半導体を製造するのに必要となる極端紫外線リソグラフィ(EUV)装置をほぼ独占的に扱っています。 世界中の半導体製造業者が頼る露光装置メーカー「ASML」はどんな会社なのか - GIGAZINE

2023年02月16日 11時18分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

