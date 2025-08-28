2025年08月28日 12時05分 メモ

TSMCから2nm半導体プロセス技術を盗み出した従業員に最大で懲役14年求刑の方針



台湾の半導体製造メーカー・TSMCから2nm半導体プロセス技術の機密情報などを盗み出したとして元従業員3人が起訴されたことが分かりました。3人は国家安全法違反などに問われていて、最大14年の懲役刑が求刑される方針です。



Taiwan prosecutors indict three people for stealing TSMC trade secrets to help its supplier Tokyo Electron | Reuters

https://www.reuters.com/markets/emerging/taiwan-prosecutors-indict-three-people-stealing-tsmc-trade-secrets-help-its-2025-08-27/



Taiwan Charges Three in TSMC Chipmaking Tech Theft Probe - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-27/taiwan-charges-three-in-tsmc-chipmaking-tech-theft-probe



この事件では、機密情報を不正に取得した疑いで複数のTSMC従業員・元従業員が逮捕されています。



TSMC社員が2nm半導体の機密情報を漏らした疑いで逮捕される、東京エレクトロンも捜査を受けているとの報道 - GIGAZINE





今回起訴されたのは3人。検察当局によると、かつてTSMCの従業員だった陳被告人は、退職して東京エレクトロンに入社したあと、TSMCの機密情報を入手するため、元同僚に助けを求めたとのこと。一部の同僚がこの求めに応じ、機密情報を不正に取得してリークしたものとみられます。



検察は台湾の国家安全保障に対する脅威を理由として、陳被告人に懲役14年、他2人に懲役9年と懲役7年を求刑する方針です。





東京エレクトロンは、台湾の子会社・Tokyo Electron Taiwan Ltd.の元従業員が事案に関与していたことを認め、懲戒解雇したことを明らかにしています。



当社に関する報道について | ニュースルーム | 東京エレクトロン株式会社

https://www.tel.co.jp/news/notice/2025/20250807_001.html





TSMCは「このような違法行為には厳格に対応し、法の最大限の範囲で追及します。このことを確実に遂行するため、TSMCは引き続き内部管理・監視システムを強化し、必要に応じて関連規制当局と緊密に連携し、TSMCの競争優位性と事業の安定性を守ります」との声明を発表しています。

