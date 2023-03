Googleの法人向けオフィススイート「Google Workspace」のサブスク料金が値上げ、既存顧客に対する値上げは段階的

Google Workspace is getting a price increase https://9to5google.com/2023/03/13/google-workspace-price-increase/ Google Workspace launches annual plans, 20% price increase for monthly users | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/03/google-workspace-launches-annual-plans-20-price-increase-for-monthly-users/ Googleは2020年10月に、以前から提供していたオフィススイートの名称を 「G Suite」から「Google Workspace」に改称 しました。Google Workspaceは一般的に無料で使用されているGmailやGoogleドキュメントなどのアプリケーションに加え、法人向け電子メールアドレスや大容量のストレージ、生産性を高めるさまざまなアプリケーションなどを提供しています。 この「Google Workspace」のサブスクリプション料金が値上げされることになりました。新規顧客に対するサブスクリプション料金は3月14日から値上げされ、既存顧客の料金はユーザーライセンス数や契約条件、支払いプランなどに応じて段階的に引き上げられるとのこと。また、ユーザーライセンス数が10以下の既存顧客は、2024年1月までサブスクリプション料金が変更されないそうです。

2023年03月15日 14時50分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

