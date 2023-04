2023年04月19日 10時56分 モバイル

Google Pixel初の折り畳みスマホ「Pixel Fold」は本体価格20万円超でPixelシリーズ最高価格モデルとなる見込み



経済ニュースメディアのCNBCが独自に入手した内部文書から、Googleが初の折り畳み型スマートフォンの「Pixel Fold」を2023年6月に発売すると報じています。本体価格は1700ドル(約22万8000円)を超えるとみられており、これまでのGoogle純正スマートフォン「Pixel」シリーズの中でも最も高い価格帯の製品となるとのことです。



Google Pixel Fold, the firm's first folding phone, to launch in June

https://www.cnbc.com/2023/04/18/google-pixel-fold-release-date.html





Leak: Google will announce the Pixel Fold at I/O and beat Samsung on battery - The Verge

https://www.theverge.com/2023/4/18/23688798/google-pixel-fold-report-weight-battery-io-announcement-release-date





CNBCが入手したGoogle社内のやりとりによると、Pixelシリーズ初の折り畳み型スマートフォンとなるPixel Foldは「Felix」というコードネームで呼ばれており、「折り畳み型スマートフォンで最も耐久性のあるヒンジを備えている」とのこと。さらに、Pixel FoldにはPixel 7・Pixel 7 Proに搭載されたGoogle独自のカスタムチップ「Tensor G2」が搭載されているそうです。



また、Pixel Foldは耐水性でありかつポケットサイズで、外側に5.8インチのディスプレイを備えているそうです。CNBCによると、Pixel Foldは本のように横開きとなっており、開くと7.6インチのディスプレイが表示されるとのこと。重さは約10オンス(約283g)で、同じ折り畳み型スマートフォンであるSamsungのGalaxy Z Fold 4よりもわずかに重くなっているそうですが、Googleによれば24時間、あるいは低電力モードで最大72時間持続するバッテリーが搭載されているとCNBCは伝えています。



Pixel Foldの価格は1700ドル以上になるとみられており、本体価格が1799ドル(約24万円)SamsungのGalaxy Z Fold 4と同じ価格帯となる見込み。CNBCによれば、今使っている携帯電話の下取りでPixel Foldを割引価格で購入できるオプションや、Pixel Foldを購入するとPixel Watchが無料でついてくるキャンペーンも予定されているそうです。





発売日の詳細は不明ですが、CNBCは「5月10日に開催されるGoogleの年次開発者会議であるGoogle I/OでPixel Foldが発表され、6月頃に出荷される」と述べています。



Googleが折り畳み型スマートフォンをリリースするというウワサは2022年12月頃から報じられていました。IT系ニュースサイトのHowToiSolveは、スマートフォン関係のリーカーとして知られるOnLeaks氏からの情報として、「Googleが折り畳み型スマートフォンを2023年5月に発売する」「この折り畳みフォンの大きさは158.7mm×139.7mm×5.7mmで、5.79インチの外部ディスプレイと7.69インチの内部ディスプレイを採用している」「Tensor G2チップを搭載している」「発売は2023年5月で、シルバーとブラックの2色展開が予定されている」と報じていました。





加えて、Pixel Foldについては2023年3月にも報じられており、この時にはストレージ256GBと512GBの2モデルが展開されるとされていました。



Googleの折りたたみスマートフォン「Pixel Fold」が2023年6月登場か - GIGAZINE





今回のCNBCの報道はこのHowToiSolveのリーク情報とほぼ一致していますが、IT系ニュースサイトのThe Vergeは「CNBCの報道には、24時間持つというバッテリーと本体重量の価格、ヒンジ部分を強化したという情報が新しく追加されている」と指摘しています。



なお、Googleは2022年3月に折り畳み型スマートフォンに最適化された「Android 12L」を発表しています。



Googleが折りたたみスマホやタブレットに最適化された「Android 12L」を発表 - GIGAZINE