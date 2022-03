2022年03月08日 10時08分 モバイル

Googleが折りたたみスマホやタブレットに最適化された「Android 12L」を発表



GoogleがAndroid 12のアップデート版に位置する「Android 12L」を発表しました。Android 12Lはタブレットや「Galaxy Z Flip」のような折りたたみ式スマートフォンをよりシンプルかつ使いやすくするための機能の数々を搭載しています。



Android 12Lはホーム画面、ロック画面、通知領域、デバイスセットアップ画面、設定画面などの表示を大画面端末向けに最適化しています。これにより、タブレットや折りたたみ式スマートフォンのような画面の大きな端末でも、上記の画面の見栄えが良くなります。例えば通知領域を表示する最も一般的な理由は通知を確認・削除するためですが、Android 12Lでは通知とクイックタイルが専用の列に表示されるので、通知の表示領域やスワイプするためのエリアが増えます。





デバイスのセットアップ時の画面も2列のレイアウトになっており、より多くの情報が表示されるようになりました。例えば壁紙を変更する場合、左のナビゲーションパネルから「Wallpaper&style」をタップし、右側の表示領域で壁紙やベースカラーを変更できます。





さらに、大画面端末でマルチタスクをこなすことがより容易になるように、画面下部にタスクバーが表示されるようになります。タスクバーから任意のアプリをドラッグアンドドロップで画面上に引っ張ることでいつでも簡単に分割画面モードへ移行可能で、これにより2つのアプリを同時に利用することがより簡単になるわけです。



実際にAndroid 12Lのタスクバーから分割画面モードへ移行する様子は以下の画像をクリックすると再生されるムービーで確認できます。





Android 12Lは2022年後半からSamsung、Lenovo、Microsoftの端末向けにリリースされ、お気に入りのタブレットや折りたたみ式スマートフォンで利用可能となる予定です。また、Googleは「Android 13以降でも大画面デバイスを最大限活用できるようにさらに多くの機能を構築していく予定です」と記しています。



この他、GoogleはPixelシリーズ向けの新機能をリリースする「Pixel Feature Drop」の第10弾を発表しました。Pixel Feature Dropの第10弾でアップデート対象となるのは、 Pixel 3aからPixel 5a (5G)までの端末のみです。



Snap at night, type responses in calls and more from Pixel

https://blog.google/products/pixel/feature-drop-march-2022/





Hey #TeamPixel—



Your Pixel just got better—with our 10th Pixel Feature Drop*.



These updates start rolling out to Pixel 3a through Pixel 5a (5G) today. Pixel 6 and Pixel 6 Pro will get updates later this month.



Learn more on our blog: https://t.co/bUgH6CEXVY pic.twitter.com/1EmeNaDtYh — Made By Google (@madebygoogle)



新機能として発表されたのは以下の通り。



・SnapchatでのNight Sightの利用が可能に

・通話時のLive Caption(自動文字起こし)

・メッセージアプリでの新規ステッカー

・Live Translate(自動翻訳)でより多くの言語が利用可能に

・新しいウィジェットの追加

・Direct My Callと待ち時間機能がPixel 3a以降の端末でも利用可能に

・レコーダーアプリを使うことで、Pixel 6とPixel 6 Proでイタリア語・スペイン語の文字起こしが可能に

・Pixel 6とPixel 6 Proで、Googleアシスタントのクイックフレーズでスペイン語・イタリア語・フランス語が利用可能に