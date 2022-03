Windows標準のセキュリティシステム「Microsoft Defender」を最大限に活用する方法

PCをウイルス感染から防衛するためには、専用のアンチウイルスソフトが必要と思われがちなものですが、実はWindowsにはMicrosoftが開発した「Microsoft Defender(旧称:Windows Defender)」というウイルス対策の仕組みが用意されています。このMicrosoft Defenderについて、より防御を手厚くする方法についてセキュリティエンジニアのHoekさんが解説しています。



Windows Defender is enough, if you harden it

https://0ut3r.space/2022/03/06/windows-defender/



クラウド保護と Microsoft Defender ウイルス対策 | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/security/defender-endpoint/cloud-protection-microsoft-defender-antivirus



Microsoft DefenderはAV-TESTやAV-Comparativesなどのアンチウイルスソフト比較サイトで確認できる通り十分な性能を誇っていますが、Hoekさんによると下記の設定を行うことでさらに防御を万全なものにできるとのこと。ここで述べられている設定は全てWindows 10や11のHomeエディションで行うことができるものとなっています。



◆ローカルグループポリシー設定

Defenderを強化するための設定で必要となるのがローカルグループポリシーエディターとのこと。Windows 10や11のProエディションとEnterpriseエディションでは最初からローカルグループポリシーエディターが実行可能ですが、Homeエディションの場合は下記の内容を入力したテキストファイルを作成し、「gpedit-enable.bat」と名前を付けて保存し、実行します。





@echo off nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system" REM --> If error flag set, we do not have admin. if '%errorlevel%' NEQ '0' ( echo Requesting administrative privileges… goto UACPrompt ) else ( goto gotAdmin ) :UACPrompt echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs" echo UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" "%temp%\getadmin.vbs" exit /B :gotAdmin if exist "%temp%\getadmin.vbs" ( del "%temp%\getadmin.vbs" ) pushd "%CD%" CD /D "%~dp0" pushd "%~dp0" dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3.mum >List.txt dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3.mum >>List.txt for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i" pause