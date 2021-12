2021年12月02日 12時15分 ソフトウェア

「スマホで自動車ロック」「絵文字キッチンのバリエーション拡張」などの新機能がAndroidに登場



2021年12月1日、スマートフォンを自動車のキーとして利用する機能や、ホーム画面に家族やペットの写真を表示するGoogleフォトの「People&Petsウィジェット」を追加するなどのアップデート情報をGoogleが発表しました。



Get festive this holiday season with new Android features

https://blog.google/products/android/new-features-december-2021/



Googleが発表した新機能は以下の通り。



◆車との接続の強化

Google Pixel 6/6 Pro、およびSamsung Galaxy S21が、互換性のあるBMW車のキーとして利用できるようになりました。NFCで車と接続し、スマートフォンを近づけるだけでロックの開閉が可能です。このほか、Android Autoに対応した自動車向けに、ワンタップでメッセージに返信したり、お気に入りの音楽を再生したりする機能が追加されています。



◆絵文字キッチンに新しい組み合わせが追加

絵文字同士を組み合わせて新しい絵文字を合成できる「絵文字キッチン」に、新しい組み合わせが登場しました。最新の組み合わせはGboardのベータ版で展開されているとのこと。





◆Googleフォトで記念日を振り返る

大みそかやハロウィン、自分で設定した誕生日や記念日などに撮影した写真を1つのモーメントにまとめる「Memories」が登場します。個々の記念日は編集や削除が可能。以下の画像をクリックすると、Memoriesのモーメントがどのように表示されるのかがGIF画像でわかります。この機能は発表から7日以内に公開される予定で、個々の記念日は編集や削除が可能です。





◆ファミリーベル

家族の端末すべてで、決まった時間に通知を鳴らすことができる機能が「ファミリーベル」です。1つのAndroidスマートフォン、ホームスピーカー、スマートディスプレイで、「外出の時間」「子どものお迎え」などの決まった時間にファミリーベルを設定すると、家族全員の端末に通知が行われます。どのような仕組みなのか、どのような通知音が鳴るのかは、以下の動画で確認できます。



Keep everyone organized with Family Bell on Android - YouTube





◆ウィジェットの強化

Google Play ブックスのオーディオブック進行状況やYouTube Musicの再生コントロールといったウィジェットへの機能追加のほか、Googleフォトのウィジェットで家族やペットの写真を表示する「People&Petsウィジェット」が追加される予定です。



これら新機能のほか、Android 11以降で利用可能だった「しばらく利用していないアプリで権限の設定をリセットする」という機能が、Android 6以降の端末でも利用可能になることが発表されています。