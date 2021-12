2021年12月02日 12時00分 メモ

「生まれてくるべきではなかった」と医師を訴えたパラ馬術競技者の女性が勝訴



二分脊椎症を患う障害馬術競技の競技者であるEvie Toombes氏が、自身は「生まれてくるべきではなかった」として母親のかかりつけ医であったPhilip Mitchell氏を訴えました。この訴訟に対し、裁判所はEvie氏の主張を支持し、Mitchell氏に損害賠償金の支払いを命じています。



二部脊椎症を患う20歳のEvie氏は、健常な競技者とも競う障害馬術競技の競技者として活躍する人物。Evie氏は2021年11月に、母親のCaroline Toombes氏が妊娠している際に、かかりつけ医のMitchell氏が重要なサプリメントを摂取するようアドバイスしなかったとして、同氏を訴えました。Evie氏は、母親が医師から「赤ん坊が二部脊椎になるリスクを最小限に抑えるために、葉酸サプリメントを服用する必要がある」とアドバイスされていれば、サプリメントを摂取するまで妊娠を遅らせていただろうと主張。





Evie氏の弁護を担当する弁護士は、求める損害賠償金はまだ計算されていないと語っていますが、Evie氏が生涯にわたり広範なケアを必要としていることを鑑み、損害賠償金は「かなりの額になるだろう」と述べていました。また、Evie氏側の主張によると、Caroline氏は幼い頃に両親を亡くしたため家族を求めており、Mitchell氏からアドバイスを受けるまで妊活を控えていたそうです。





Caroline氏は妊活前にかかりつけ医のMitchell氏と葉酸について話し合ったこともあったそうですが、同氏から葉酸サプリメントを摂取することで二部脊椎症を予防できることについては知らされなかったと主張しています。また、Caroline氏によると、Mitchell氏は「家に帰ってたくさん性行為をするように」と語るのみで、葉酸サプリメントについては「健康な食事を摂取していれば必要ない」と語ったそうです。



Mitchell氏側は「合理的なアドバイスを行った」「相談前にCaroline氏が妊娠していた可能性がある」と主張していましたが、裁判を担当したロンドンの高等裁判所で裁判官を務めるRosalind Coe Q.C.氏は、「Caroline氏はMitchell氏にアドバイスをもらった段階では妊娠していなかった」「妊娠前および妊娠してから最初の12週間は葉酸を摂取するように、というガイダンスに従ったアドバイスをMitchell氏から受けていなかった」「正しいアドバイスを受けていれば、Caroline氏は妊娠を遅らせていた」「状況によっては、サプリメントを摂取するようになってから妊娠していた可能性は十分にあり、その場合、健康な子どもを授かっていた可能性が高い」とし、Mitchell氏に損害賠償金の支払いを命じています。





なお、損害賠償金は数百万ポンド(数億円)にもなる可能性があります。