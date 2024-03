「InstagramでHDRムービー共有」「Bluetoothペアリング設定のデバイス間共有」「かこって検索の対応機種拡大」などGoogle Pixelシリーズの新機能アップデートまとめ

Googleが2024年3月におけるPixelシリーズの更新内容を発表しました。更新が適用されるのはPixelスマートフォンと第1世代Pixel Watch、Pixel Tabletとなっています。 Pixel feature drop: New productivity tools and advanced health features https://blog.google/products/pixel/pixel-feature-drop-march-2024/ 更新内容は以下の通り。 ◆Pixelスマートフォン 1:通話画面の改善 通話相手が忙しくて電話に出られない時、発信者の通話画面に「Hello?(もしもし?)」というボタンが表示されます。このボタンをタップすると、相手の着信画面でGoogleアシスタントが「Hello?」というメッセージを表示し、それに対して「今ちょっと手が離せない」「あとでかけ直す」といったメッセージを返信可能となります。このアップデートはPixel 6以降とPixel Foldで、英語でのみ利用可能。

・関連記事

Google Pixelの一部端末で発生していた「ストレージにアクセスできなくなるバグ」への対応策をGoogleが共有 - GIGAZINE



Google純正スマホ「Pixel 9 Pro」のレンダリング動画がリークされる、画面サイズは前世代より小さい6.5インチでカメラバーは一新 - GIGAZINE



GoogleがPixelなどを手がけるハードウェア部門や音声アシスタント部門で大幅な人員整理を実施 - GIGAZINE



Pixel 8・Pixel 8 ProでMTEを有効にする方法 - GIGAZINE



iPhone 15 Pro MaxとPixel 8 Proのどちらがより良い写真を撮れるかブラインドテストを実施 - GIGAZINE



気になるGoogle Pixel Watch 2と初代Pixel Watchのバッテリーの寿命と急速充電をチェックしてみた - GIGAZINE

2024年03月05日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.