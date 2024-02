「AIが画像の説明を自動生成」「スマートウォッチにポイントカードや会員証表示」などAndroidの新機能追加をGoogleが発表

Googleのシニアディレクター、ジョン・レナルディ氏がスマートフォン、タブレット、Wear OS搭載スマートウォッチ、Android Auto対応車両でできることが増えるAndroidの新機能追加を発表しました。 New Android features coming to phones and smartwatches https://blog.google/products/android/new-android-features-february-2024/

・関連記事

Googleが決済アプリの「Google Pay」を2024年後半に廃止すると発表 - GIGAZINE



Androidで怪しいサードパーティ製アプリのインストールを自動ブロックする機能が「Google Play プロテクト」に追加される - GIGAZINE



Google Pixelの一部端末で発生していた「ストレージにアクセスできなくなるバグ」への対応策をGoogleが共有 - GIGAZINE



2024年02月27日 13時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.