AIによる写真の自動編集機能が「Googleフォト」に登場、光源を変えたり背景をぼかしたりも自由自在に

Googleが2020年9月30日に、無料で使用できる写真とムービーのストレージサービス「 Googleフォト 」に、機械学習で写真を自動的に編集できる「Suggestions(提案)」機能や、光源の位置を任意に変更可能な「Portrait Light」を追加することを発表しました。 A new, more helpful editor in Google Photos https://blog.google/products/photos/new-helpful-editor/ 以下が、今回の発表により新しく追加された「提案」タブです。

2020年10月01日 10時54分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.