中国が独占禁止法違反の疑いでGoogleに対する調査を準備中、アメリカ司法省も来週提訴か



Android OSの優位性を利用して競争を妨害した独占禁止法違反の疑いで、中国政府がGoogleに対する調査を準備していることが明らかになりました。また、これとは別に、アメリカでも司法省と連邦取引委員会による訴訟の準備が進められており、司法省が各州の司法長官に対して署名を求めているとのことです。



中国での独占禁止法違反は、2019年にHuaweiが当局に対して申し立てを行った件に対するもので、正式調査が行われるかどうかが2020年10月に決定されます。





中国政府は、罰金の上限引き上げや市場を支配しているかどうかの基準の拡大など、独占禁止法の大幅な見直しを進めています。



調査が行われる場合は、ヨーロッパやインドでの前例が参考にされるものとみられています。



なお、中国での件とは別に、2019年からアメリカで進んできた、Googleの独占禁止法違反に関する捜査については、来週にも司法省が提訴する見込みであることが報じられています。こちらは、ユーザーデータと検索広告を独占することで、Microsoft Bingなどの競合を不利に追い込んでいる疑い。司法省から州司法長官に署名を求める連絡が入っているとのことです。



