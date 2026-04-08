Android版Googleフォトの「AI補正」機能が日本でも実装、さらに動画再生速度の変更も可能に
光と色を即座にバランスよく整えるGoogleフォトの「AI補正」機能が、世界中で利用可能になりました。
Did you see the new button in your photo editor? AI Enhance is now available to Android users worldwide! ✨????— Google Photos (@googlephotos) April 6, 2026
Elevate your images with a tap, balancing light and color instantly. Because your best memories deserve better than “okay” lighting. ????
Output varies by device. pic.twitter.com/eCocp55ybt
Android版Googleフォトアプリの「AI補正」は当初アメリカでのみ提供されていましたが、2026年4月7日より日本を含む世界中で利用できるようになりました。
AI補正を使うには、Googleフォトアプリで「編集」をタップします。
「補正」「ダイナミック」に続く「AI補正」をタップ。
自動で明るさと色補正が行われます。
AI補正をかける前(左)と後(右)の比較画像です。AI補正をかけるとやや明るくなります。
さらに、Android版Googleフォトで動画の再生速度を変更できる機能も提供されています。
Change video playback speed on Android - Google フォト コミュニティ
https://support.google.com/photos/thread/422874968/change-video-playback-speed-on-android
動画を開いてメニューアイコンをタップし、「再生速度」を選択。
0.25倍、0.5倍、1倍、1.5倍、2倍の5種類から選択できます。
