Android版Googleフォトの「AI補正」機能が日本でも実装、さらに動画再生速度の変更も可能に


光と色を即座にバランスよく整えるGoogleフォトの「AI補正」機能が、世界中で利用可能になりました。


Android版Googleフォトアプリの「AI補正」は当初アメリカでのみ提供されていましたが、2026年4月7日より日本を含む世界中で利用できるようになりました。

AI補正を使うには、Googleフォトアプリで「編集」をタップします。


「補正」「ダイナミック」に続く「AI補正」をタップ。


自動で明るさと色補正が行われます。


AI補正をかける前(左)と後(右)の比較画像です。AI補正をかけるとやや明るくなります。


さらに、Android版Googleフォトで動画の再生速度を変更できる機能も提供されています。

動画を開いてメニューアイコンをタップし、「再生速度」を選択。


0.25倍、0.5倍、1倍、1.5倍、2倍の5種類から選択できます。

