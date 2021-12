2021年12月15日 13時00分 ネットサービス

Twitterが動画に自動で字幕を付ける機能を発表



2021年12月15日、Twitterが、アップロードされた動画に自動で字幕を付ける機能の展開を開始したと発表しました。











Twitterで動画を共有および視聴する方法

https://help.twitter.com/ja/using-twitter/twitter-videos#autocaption



Twitter is rolling out automatic captions for videos - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/14/22834366/twitter-automatic-live-captions-videos



Twitterの発表によると、今後Twitterにアップロードされた動画に対し、自動的に字幕が付けられるとのこと。言語は日本語や英語など複数が提供されています。





ブラウザ版Twitterの場合、動画右下の「CC」をクリックすることで字幕表示のオン・オフを切り替え可能です。





なお、過去に投稿された動画には字幕が付きません。この字幕については、不正確または不適切な字幕をTwitterに報告する方法がないという点が指摘されています。