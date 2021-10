2021年10月11日 14時00分 ソフトウェア

ChromeでRSSフィード機能が有効に



Google Chromeの新規タブに、フォローしているページの最新記事が表示されるRSSフィード機能が追加されました。



How to turn on Chrome's Web Feed RSS reader for Android - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/10/08/chrome-rss-web-feed/



Google Reader is still defunct, but now you can ‘follow’ RSS feeds in Chrome on Android - The Verge

https://www.theverge.com/2021/10/8/22716813/google-chrome-follow-button-rss-reader



Google Chrome's new RSS reader is here to stay

https://www.androidpolice.com/google-reader-chrome-94-official-rss-feeds/



GoogleのRSSリーダー「Googleリーダー」は2013年にサービスを終了しました。



GoogleのRSSリーダー「Googleリーダー」が7月1日でサービス終了 - GIGAZINE





GoogleのRSSリーダーがその後復活することはありませんでしたが、一方でRSSフィードは根強い人気があり、2021年5月ごろからブラウザで同様の機能を可能にするためのテストが行われていたとのこと。そして2021年10月8日、Google ChromeのエンジニアリングディレクターであるAdrienne Porter Felt氏が、ブラウザにRSSフィード機能が搭載されたことを発表しました。





記事作成時点では、RSSフィード機能はAndroidでのみの提供であり、iOSには対応していません。Android端末の場合、まずアドレスバーから「chrome://flags」を開きます。





開いた「Experiment」のページの検索欄に「Web-feed」と入力し、現れた項目の「Default」というボタンをタップします。





「Enabled」にチェックを入れれば設定は完了。





試しにこの状態でGIGAZINEを開いてみました。画面右上のメニューボタンをタップ。





メニューの最下部にGIGAZINEのフォローボタンが表示されるのでタップ。





「新しいタブを開く」をタップ。





「Discover」の横に「フォロー中」というタブができており、ここにフォロー中のページの最新記事が表示されます。