AIアシスタントGemini内蔵の「Google Pixel 8a」先行予約受付開始

・関連記事

Google Pixel 8 ProとPixel 8を実際に買って届いたので製品版実機開封の儀&外観フォトレビュー、Pixel 7とどう違うのか徹底比較してみた - GIGAZINE



Google Pixel 8&Pixel 8 Proをベンチマーク測定、Pixel 7シリーズから隔世の進化を遂げたCPU・GPU・AI処理性能を徹底比較 - GIGAZINE



AIのスゴさを実感できるGoogle Pixel 8 ProとPixel 8の「ベストテイク」と「音声消しゴムマジック」を使ってみた&Pixel 7からのカメラの進化もチェック - GIGAZINE



2024年05月08日 11時20分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.