Googleの廉価版純正スマホ「Pixel 8a」のスペックが明らかに、ディスプレイのリフレッシュレートは120HzでTensor G3も搭載

・関連記事

Googleの年次開発者向け会議「Google I/O 2024」が5月14日に開催決定 - GIGAZINE



Google Pixel 8 ProとPixel 8を実際に買って届いたので製品版実機開封の儀&外観フォトレビュー、Pixel 7とどう違うのか徹底比較してみた - GIGAZINE



写真撮影後に表情を入れ替えてしまうGoogle Pixel 8のAI機能「ベストテイク」が物議を醸す - GIGAZINE



AIのスゴさを実感できるGoogle Pixel 8 ProとPixel 8の「ベストテイク」と「音声消しゴムマジック」を使ってみた&Pixel 7からのカメラの進化もチェック - GIGAZINE



Google Pixel 8&Pixel 8 Proをベンチマーク測定、Pixel 7シリーズから隔世の進化を遂げたCPU・GPU・AI処理性能を徹底比較 - GIGAZINE



Google純正スマホ「Pixel 7a」が登場、価格は6万2700円で即販売スタート - GIGAZINE



6万円台で買えるGoogle純正Androidスマホ「Pixel 7a」は背面カメラバーの出っ張りが控えめで持ちやすさアップ - GIGAZINE



「Pixel 7」より2万円安い「Pixel 7a」のカメラ性能徹底検証、目立った弱点は少なく広角撮影ではPixel 7を打ち負かす高コスパが魅力 - GIGAZINE



「Pixel 7a」と「Pixel 7」は一体何が違うのか処理性能&バッテリー性能を徹底検証したら弱点と長所がハッキリ見えてきた - GIGAZINE



2024年03月21日 15時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.