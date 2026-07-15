2026年07月15日 18時41分 ヘッドライン

2026年7月15日のヘッドラインニュース

©藤本タツキ/集英社 ©2026 K2 Pictures・集英社



是枝裕和が監督・脚本・編集を務め、藤本タツキの同名漫画を初めて実写映画化する『ルックバック』の本予告映像が公開されました。出口夏希が藤野役、蒔田彩珠が京本役を演じるW主演作で、2026年9月11日(金)より全国公開されます。



実写映画『ルックバック』本予告映像解禁【9月11日公開】 - YouTube





解禁された60秒の本予告では、漫画への情熱を通じて出会った藤野と京本が、共に作品を描きながらかけがえのない時間を重ねていく姿を描写。その先に待ち受ける出来事を予感させる内容となっており、移ろいゆく時間を写し出した2種類の本ビジュアルも公開されました。





また、主人公ふたりを取り巻く追加キャストとして、菅田将暉、宮藤官九郎、野呂佳代、池田良、佐々木みゆ、山田真歩の出演も発表されています。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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◆ライフスタイル（人生・生活・健康）









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スタバでテイクアウトで頼んだものがガラスカップで渡され「あ、テイクアウト…」と言った瞬間店員さんが「ｵｩ‼︎しっつれいしましたーーー！！！」って後ろの水道に流してて勿体なかった - Togetter



小1の娘が家や学校で騒がしくて注意しても直らないため、「今のあなたは嫌い」など何時間も激詰めしてしまった→様々な反応「我が子に嫌いと言ってはいけない」本人も自省 - Togetter



「キッチンの高さだけは女性基準」『アフロ田中』の作者が書籍『存在しない女たち』を紹介、女性に起こる微妙な不都合に対して「男の私には盲点だらけだった」と反応 - Togetter



生後約4か月の乳児を連れて、標高2000m超えの山に登った夫婦の投稿が炎上し、「赤ちゃんがかわいそう」「他人事ながら心配になる」など様々な反応… 乳幼児を連れての登山に潜むリスクとは - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）



ANAの特典航空券の特典カレンダー

△は「満席」という意味らしい



直感的には「空席が少しある」という意味だと思ってしまうんだけど…💦

満席なら、×表示にしてほしい😳 pic.twitter.com/iBhCEOGtAQ — 旅人しろきち (@shirokichi_tabi) 2026年7月14日



「POPOPO」サービス終了のお知らせ | POPOPO ニュース





【重要】POPOPOサービス終了のお知らせ

『POPOPO』は、2026年9月17日(木)15:00をもちまして、サービスの提供を終了させていただくこととなりました。



POPOPOが皆さまに愛されるコンテンツとなるよう努力して参りましたが、このようなご報告となりましたことを心よりお詫び申し上げます。… — POPOPO (@official_popopo) 2026年7月15日







◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





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コミケ初出展でド緊張していると告白する山善「扇風機でおなじみ」「コレクションケースを展示します」→御社といえば、こっちのイメージ！ - Togetter







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◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



#Cygames takes to the tracks at #GrandPrixdeParis!

The Cygames Grand Prix de Paris, Cygames Handicap de la Fête Nationale, and the Cygames Prix de Malleret are being held today at #ParisLongchamp racecourse!

Enjoy yourselves at the post-race #LaGardenParty too! @umamusume_eng pic.twitter.com/H1BGNUrqRc — France Galop (@francegalop) 2026年7月14日



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