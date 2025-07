激しく揺さぶられた赤ちゃんの脳に重度の障害が発生する「揺さぶられっ子症候群」に関する大量の事例を精査するきっかけとなった出来事とは？

・関連記事

微生物学者が赤ちゃんにキスをしてはいけない理由を解説 - GIGAZINE



ミイラとなった数百年前の赤ちゃんは「日光不足」が原因で死んでしまった可能性 - GIGAZINE



赤ちゃんの「恐怖に対する反応」は腸内細菌によって左右されているかもしれない - GIGAZINE



「鼻うがい」をすると命に関わることもあると専門家、水道水はもちろん滅菌水も非推奨 - GIGAZINE



玄関で靴を脱ぐ習慣は素晴らしいと海外の専門家が称賛、土足で家に上がる深刻なリスクとは? - GIGAZINE



2025年07月15日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article What was the trigger for the investigati….