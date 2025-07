禁酒すると1日後・1週間後・1カ月後・半年後・1年後の体になにが起こるのか？

「健康のためにはお酒を控えた方がいい」とよく言われますが、一定期間禁酒すると体にどのような変化が現れるのかがわからないと、禁酒に踏み切れない人もいるはず。そこで、オーストラリアの カーティン大学 国立薬物研究所の客員教授を務める ニコール・リー 氏が、「禁酒すると体に現れる変化を示すタイムライン」を作成しました。 Even a day off alcohol makes a difference – our timeline maps the health benefits when you stop drinking https://theconversation.com/even-a-day-off-alcohol-makes-a-difference-our-timeline-maps-the-health-benefits-when-you-stop-drinking-249272 ◆禁酒から1日後 体からアルコールが抜けるには 約24時間ほどしかかからない ため、禁酒による効果は早くも1日後から現れ始めます。たとえば、アルコールは排尿回数を増やして脱水症状を引き起こしますが、アルコールが体外に排出されると利尿作用がなくなるため、脱水症状が軽減されて消化や脳機能、エネルギーに改善がみられるとのこと。また、アルコールは肝臓で分解されるため、肝臓が持つ 血糖値の調節能力 を低下させますが、これもアルコールの排出と共に改善し始めるため血糖値が正常になります。 毎日のように酒を飲んでいた人は、体内にアルコールがない状態に慣れるまで少し時間がかかるかもしれず、時には体調が悪くなる可能性もあります。睡眠障害や気分の変化、発汗、震えといった症状が出る場合もありますが、これはアルコールを断ってから約1週間もすれば治るとのことです。

2025年07月15日 12時05分00秒 in サイエンス, 食, 無料メンバー, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article What happens to your body after one day,….