2026年07月15日 19時00分 レビュー

路線に沿って駅名を入力してタイピング力を鍛える無料ゲーム「電車でタイピング」レビュー、乗り換え手順を考える楽しさもアリ



「電車でタイピング」は日本全国の駅名を入力しながら路線に沿って旅できる無料タイピングゲームです。記事作成時点で全国602路線・87983駅に対応しており、アカウント作成不要で即座にプレイ可能とのこと。面白そうなので遊んでみました。



電車でタイピング｜駅名で楽しく続ける無料タイピング練習サイト

https://densyatyping.com/



上記のリンクをクリックすると電車でタイピングのトップページが表示されます。今回はメインの「アドベンチャーモード」をプレイしてみます。初期状態だと音量がゼロになっているので、プレイ開始前に右上のスライダーで音量を調整しておきます。





出発駅選択画面が表示されました。今回は阪急電鉄の大阪梅田駅からスタートすることにします。検索しても「大阪梅田」が見つからなかったので「大阪」をクリック。





JR大阪駅周辺が表示されました。





画面左側に「大阪駅の付近の駅から乗り込める路線」の一覧が表示されています。今回は「阪急京都本線」をクリック。





大阪梅田駅から京都河原町駅を目指すタイピングゲームが始まりました。





プレイ画面を録画してみました。駅名がタイピング問題として出題され、駅名を入力すると次の駅名が出題される仕組み。キーを押すごとに電車が路線上を進んでいきます。「si」と「shi」のどちらでも「し」として認識するなどタイピングゲームとしての完成度が高めです。



無料ゲーム「電車でタイピング」プレイムービー【大阪梅田から京都河原町】 - YouTube





終点の京都河原町駅につくとリザルト画面が表示されました。スコアは1分間の入力数を表す「WPM」と「正確率」の2乗を掛け合わせて算出しているとのこと。スコアに応じて「原付」「路面電車」「各駅停車」「急行」といったランクが表示されます。ゲームを続けるには「次乗る路線を選ぶ」をクリック。





「京都河原町駅の近くの駅から乗れる路線」が表示されるので、そのまま次のゲームを開始できるというわけ。





終点までいかずに途中下車することも可能なので「電車を乗り継いで目的地を目指す」という遊び方もできます。次は淀屋橋駅をスタートして岐阜県の樽見駅を目指してみます。まず大阪メトロ御堂筋線の江坂方面に乗車して新大阪駅を目指します。





新大阪駅に着いたら、画面左上の「この駅で降りる」をクリック。キーボードのSpaceキーでもOKです。





「この駅で降ります」に表示が切り替わったら「しんおおさか」と入力します。





新大阪駅までのスコアが表示されたら「次乗る路線を選ぶ」をクリック。





「新大阪駅周辺から乗車できる路線」が表示されます。今回は東海道新幹線に乗りました。





その後、米原駅でJR東海道本線に乗り換え。さらに、大垣駅で樽見鉄道樽見線に乗車して北上します。2006年に新設されたモレラ岐阜駅もしっかり登録されていました。





樽見駅に到着。ここまで一駅ずつ駅名を入力しながら進んできたので、ちょっとした旅っぽさを味わえました。





トップページの日本地図を見ると、乗車した路線に色がついていました。ゲームの進行状況はローカルに保存される仕組みで、同じブラウザでアクセスすればゲームの続きから遊ぶことができます。また、Googleアカウントでサインインすればブラウザやデバイスが変わっても進行状況を引き継ぐことができます。





電車でタイピングを実際にプレイしてみた結果、電車が進む様子を楽しみつつ日本語入力の練習をできる楽しいゲームであることが分かりました。知っている路線だと次の駅名を確認せずにダダダッと打ち込み続けられるのも面白いポイント。一方で最初の駅名検索で大阪梅田などの有名駅がヒットしなかったり、駅名の細かな違いが気になったりもしました。例えば「西院」は京福電気鉄道(嵐電)の場合は「さい」、阪急電鉄の場合は「さいいん」と読むのですが、ゲーム内では阪急電鉄の西院駅が「さい」となっていました。





また、トップページに戻らずとも任意のタイミングで乗り換えられる機能があるとスムーズに旅気分を味わえそうな感じ。全体的にプレイしていて楽しいゲームなので今後のアップデートにも期待したいです。

