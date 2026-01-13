2026年01月13日 12時35分 ネットサービス

首都圏の終電が徐々になくなっていく様子を可視化した「東京終電マップ」



都心部から郊外方面へ向かう鉄道の最終電車をわかりやすく可視化した「東京終電マップ」を、さまざまなデザインの地図や路線図を作っている@chizutodesign氏が公開しています。



東京終電マップ｜TOKYO LAST TRAIN MAP

https://tokyo-last-train-map.pages.dev/



東京終電マップは新宿や渋谷、池袋など山手線の駅を基準として都心部から郊外方向に向かう終電をインタラクティブに表示するものとなっています。画面下部に表示があるようにスタートは「23時」で、再生ボタンを押すと時間が流れはじめます。ラインカラーで描かれた線はそれぞれの路線の終電、円の内側寄りに書かれた駅名が基準となる山手線の駅、円の外側が終電の行先駅です。





図の中心から時間の経過を示す赤い円が広がりはじめ、23時10分に下方面にある赤い線に到達しました。これは「JR湘南新宿ライン」国府津行きの終電が大崎を23時10分に出発することを示しています。





線が赤い円に追い越された場合、「基準駅を発車済み」ということで色が消えます。23時30分時点でJR湘南新宿ライン・国府津行きのほか、23時12分発のJR横須賀線・久里浜行き、23時14分発のJR宇都宮線・宇都宮行き、23時25分発のJR高崎線・高崎行き、23時27分発のJR湘南新宿ライン・海老名行き、23時28分発のJR中央線・大月行きが消えました。





私鉄で最初に発車するのは23時32分品川発の京急本線・京急久里浜行き。





24時時点では、まだ大宮や千葉、平塚、高尾、森林公園などまで帰ることが可能です。





しかし15分後には千葉、平塚、高尾、森林公園行きは出てしまいました。





24時30分になると、残っている終電を数えた方が早いところまで減りました。残るはJR京浜東北線・南浦和行き、日暮里・舎人ライナー・見沼代親水公園行き、東京メトロ千代田線・松戸行き、JR常磐快速線・松戸行き、JR京浜東北線・蒲田行き、東急池上線・雪が谷大塚行き、東急目黒線・奥沢行き、東京メトロ日比谷線・中目黒行き、京王井の頭線・富士見ヶ丘行き、東京メトロ千代田線・代々木上原行き、小田急小田原線・経堂行き、京王新線・桜上水行き、都営大江戸線・都庁前行き、都営大江戸線・光が丘行き、JR中央・総武線・中野行き、JR中央・総武線・三鷹行き、東武東上線・成増行きの17本。





24時46分にJR京浜東北線・蒲田行きと都営大江戸線・都庁前行きが出たのち、最後に山手線の駅を出るのがJR中央・総武線。24時52分に新宿を出て、24時59分に中野に着きます。





マップで表示されなくなった終電は目的地に向けて走り続けており、終着駅到着が最も遅いのはJR高崎線・高崎行きの25時14分でした。





なお、基本は「山手線モード」ですが、マップモードだと駅別の終電表示が可能。また、山手線の駅に加えて赤羽、北千住、錦糸町、横浜、中野の終電も見ることができます。





たとえば横浜だとこんな感じ。新宿や東京方面から来た列車も含まれますが、横浜市営地下鉄ブルーラインや相鉄本線のように山手線とはまったく無関係な列車も出現します。横浜駅を最後に出るのはJRではなく、24時27分発の相鉄本線・かしわ台行きでした。





ちなみに、新幹線の一部も山手線と重なる駅から出発しますが、22時台に終電が出てしまうため、23時開始のマップには表示されていません。

