博物館に70年間保管されていた「マンモスの骨」が実はまったく違う動物の骨だったことが判明
マンモスは約400万年前から地球上に生息していた毛皮のあるゾウのような動物で、一部の個体群を除き1万4000～1万年前に絶滅したことが知られています。そんな「マンモスの骨」として70年以上にわたり博物館に保管されていた骨が、最新の調査で実はまったく違う動物の骨だったことが明らかになりました。
ドイツの考古学者兼探検家だったオットー・ガイストは1951年、アメリカのアラスカ州内陸部のフェアバンクス近郊で、砂金発掘作業中に「2体の哺乳類の脊椎骨」を発見しました。
骨の外観や発見された位置を基に、これらの骨はマンモスのものと推定されました。実際、この地域では12万6000年前から1万1700年前にあたる後期更新世の大型哺乳類の骨が多く出土しており、背骨の大きさからもガイストがマンモスの骨と推定したのは妥当だったとのこと。
以下は実際にガイストが発見した哺乳類の骨。これらの骨はアラスカ大学北方博物館に持ち込まれ、70年以上にわたり「マンモスの骨」として保管されてきました。
2022年から、アラスカ大学北方博物館が収蔵しているマンモスの放射性炭素年代測定を体系的に行う「Adopt-a-Mammothプロジェクト」がスタートしました。その一環としてガイストが発見した2つの骨も調査されましたが、意外なことにこれらの骨は「1900～2700年前のもの」という結果が出ました。
多くの地域において、マンモスは1万4000～1万年前に絶滅したと考えられており、最後までマンモスが生き残っていたとされる北極海のウランゲリ島でも約4000年前には絶滅したとみられます。そのため、仮に「1900～2700年前にアラスカでマンモスが生息していた」という発見が事実だとすれば、歴史を塗り替える重大な発見となります。
しかしアラスカ大学の研究チームは、「そもそもこの骨は本当にマンモスのものなのか？」という点を疑ってさらに詳しい調査を行いました。研究チームは放射性炭素データとそれに関連する安定同位体データを分析し、骨の持ち主がどのような食生活を送っていたのかを推測しました。
