TikTokがアメリカでの禁止措置をめぐり訴訟

・関連記事

バイデン大統領がTikTok禁止法に署名し売却か撤退までの「270日」のカウントダウンが始まる、異例のスピード成立の裏には何があったのか? - GIGAZINE



TikTokの禁止・売却を強制する法案がアメリカ上院でついに可決、バイデン大統領は「ただちに法案に署名して国民に演説する」と発表 - GIGAZINE



TikTokは「TikTok禁止法」をめぐる法廷闘争に敗れた場合「事業の売却よりもアメリカでのサービス終了」を優先するとの情報 - GIGAZINE





2024年05月08日 11時49分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.