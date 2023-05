2023年05月18日 17時00分 サイエンス

これまでブラックホールだと思われていたものは「ブラックホールのように見えるが実は異なる存在」である可能性



ブラックホールは巨大な恒星が自身の重力に耐えきれず崩壊してできる、光すら脱出できないほど超高密度かつ大質量の天体だとされています。ところが、ジョンズ・ホプキンス大学の理論物理学者らが新たに発表した論文で、「ブラックホールだと思われていたものは、実はブラックホールのように見える別の存在かもしれない」と主張しています。



アルベルト・アインシュタインは一般相対性理論の中で、巨大な星が崩壊した際に形成されるブラックホールの存在を予測しました。当初は存在が疑問視されていたブラックホールですが、近年の観測結果などから、ブラックホールの存在は多くの科学者に認められています。



2019年には史上初めてブラックホールが撮影されたほか、2022年には地球と同じ銀河に存在するブラックホールの画像が公開されました。



しかし、ブラックホールの存在を疑問視する声はいまだに根強くあります。主な問題点は、一般相対性理論ではブラックホールに密度と重力が無限大になる重力の特異点があるとされているものの、宇宙空間において物理的に無限大の密度を持つ特異点は存在できないと考えられている点です。



この考えに基づけば、「実際にはブラックホールという天体は存在しないものの、観測上はブラックホールのように振る舞っている別の天体が存在する」ということになります。





ブラックホールや重力理論にまつわる矛盾を解決する理論の1つとされているのが、宇宙を構成する粒子は0次元の点ではなく、実際には振動する1次元の弦であるとする弦理論です。これらの弦は3次元の空間で振動することはできないため、弦理論では量子スケールでコンパクト化された別次元の存在が予測されているとのこと。



この信じられないほど小さなスケールで縮められた余分な次元の存在により、「トポロジカル・ソリトン(位相欠陥)」という時空構造のねじれが生じると研究チームは主張しています。トポロジカル・ソリトンは時空構造において安定的に存在する欠陥であり、存在するために物質や他の力も必要もないそうです。





研究チームがトポロジカル・ソリトンの近くを通過する光の挙動を調べたところ、時空をねじ曲げるトポロジカル・ソリトンはブラックホールとほぼ同じように光に影響を与え、光はトポロジカル・ソリトンの周囲で曲がり、中心部は暗い影に見えるとことがわかりました。そのため、これまでに観測された「ブラックホール」だとされていたものが、実はトポロジカル・ソリトンだった可能性があるというわけです。



もっとも、トポロジカル・ソリトンは特異点ではないため、光や電磁波も抜け出せない事象の地平面は存在しておらず、近づいたとしても脱出することができるとみられています。



なお、トポロジカル・ソリトンは弦理論に基づいた非常に仮説的な存在であり、記事作成時点では十分に研究可能なほど地球に近いブラックホールも見つかっていません。しかし、トポロジカル・ソリトンとブラックホールの観測上の違いを発見できれば、弦理論自体をテストする道が開かれる可能性があるとのことです。