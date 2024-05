Intel Core Ultra搭載のMSI初のポータブルゲーミングPC「Claw A1M」のベンチマーク結果をまとめてみた

Passmark PerformanceTestでは、過去に測定したベンチマーク結果と今回のベンチマーク結果をグラフで比較することも可能です。今回はビジネスノートPCの定番「Let'snote CF-SV9」、Microsoft Surfaceシリーズの「Surface Go 4」と「Surface Laptop Go 3」、高性能ゲーミングPCの「Razer Blade 16」、14インチゲーミングPCとして世界最軽量の「OMEN Transcend 14」の測定結果と並べてみました。トータルの結果はビジネス系端末を上回り、GeForce RTXシリーズを搭載したゲーミングPCには届かないといった感じ。

2024年05月18日 23時42分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

