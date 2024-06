Microsoftの「Surface Laptop 7」でいろいろなベンチマークを実行してみた

過去のSurfaceシリーズであるSurface Laptop 4、Surface Laptop 5、Surface Go 4、Surface Laptop Go 3、および本機と同じCopilot+ PCであるASUS Vivobook S 15と比較した結果はこんな感じ。エミュレーションながら、Laptop 4やLaptop 5と同等のスコアが出ています。

2024年06月30日 23時30分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by logc_nt

