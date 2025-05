ヨーロッパ大停電の原因とされた「大気誘導振動」とは一体何なのか？

2025年4月28日、スペインやポルトガルなどで大規模な停電が発生し、29日に復旧するまで信号やATMが停止し、人々は公共交通機関やエレベーターに閉じ込められ、インターネットや通信サービスが途絶えてお互いの無事を確認することもままならなくなりました。この停電の原因はわかっていませんが、その可能性のひとつとして発表された「大気誘導振動(induced atmospheric vibration)」という現象について、専門家が解説しています。 Did ‘induced atmospheric vibration’ cause blackouts in Europe? An electrical engineer explains the phenomenon https://theconversation.com/did-induced-atmospheric-vibration-cause-blackouts-in-europe-an-electrical-engineer-explains-the-phenomenon-255497 ヨーロッパを襲った停電をめぐる初期の報道で、ポルトガルのエネルギー会社であるRENは、稀な気象現象である「大気誘導振動」が原因だと主張しましたが、その後 撤回 しました。 オーストラリア・スウィンバーン工科大学工学部の電気工学教授であるメフディ・セイエドマフムーディアン氏によると、電力網の障害の主な原因は天候で、アメリカで2000~2021年の間に報告された停電の83%が天候関連の事象に起因したものだったとのこと。

2025年05月02日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

