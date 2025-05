Windowsのリモートデスクトッププロトコルは変更済みの古いパスワードでもログイン可能＆Microsoftは公式の仕様としているため永続的に存在するバックドアになるとの指摘

Windowsの リモートデスクトッププロトコル(RDP) は、変更済みの古いパスワードでもログイン可能であることが明らかになっています。Microsoftはこれを「公式の仕様」としており、変更するつもりはないと述べているため、セキュリティ専門家からは「永久に存在するバックドア」と指摘されています。 Windows RDP lets you log in using revoked passwords. Microsoft is OK with that. - Ars Technica https://arstechnica.com/security/2025/04/windows-rdp-lets-you-log-in-using-revoked-passwords-microsoft-is-ok-with-that/

2025年05月02日 07時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

