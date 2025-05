2025年05月02日 12時27分 ハードウェア

「中国がGPUやCPUを偽妊婦に運ばせたり生きたロブスターに紛れ込ませたりして密輸している」というAI企業の主張にNVIDIAが作り話だと猛反発、しかしどちらも事実



チャットAI「Claude」などの開発で知られるAI企業のAnthropicが「中国がCPUやGPUを偽妊婦に運ばせたり生きたロブスターに紛れ込ませたりして密輸している」と公式サイトに記載したことを受けて、NVIDIAが反発の声をあげました。しかし、Anthropicの主張はどちらも事実であることが確認されています。



Anthropic's AI Export Controls Framework Response \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/securing-america-s-compute-advantage-anthropic-s-position-on-the-diffusion-rule



Nvidia and Anthropic clash over U.S. AI chip restrictions on China

https://www.cnbc.com/2025/05/01/nvidia-and-anthropic-clash-over-us-ai-chip-restrictions-on-china.html



Anthropicはアメリカ政府が打ち出しているAI拡散規則に対する自社の立場をまとめた声明文を2025年4月30日に公開しました。この声明文の中でAnthropicは「中国で高性能半導体の密輸体制が構築されている」と言及。さらに、密輸の事例として「CPUを偽妊婦のおなかに隠したり、GPUを生きたロブスターと一緒に箱詰めしたりといった独創的な手法を用いて輸出規制を回避している」とも述べました。





一方で、NVIDIAの広報担当者は2025年5月1日にCNBCの取材に応じる形で「アメリカの企業は、デカくて重くて繊細な電子機器が『偽妊婦』や『生きたロブスター』に紛れて密輸されているなどというデタラメな作り話を語るのではなく、イノベーションに注力して課題に立ち向かうべきだ」と述べ、Anthropicの主張は作り話に過ぎないと一蹴しました。



しかし、Anthropicの声明は作り話ではなく、中国当局が発表した事実に基づくものです。「CPUを偽妊婦のおなかに隠して密輸しようとした」という事例は2022年11月25日にマカオと広東省珠海市の境界で発生したもので、中国のSNS「微博(Weibo)」に投稿された動画には発覚までの一部始終が記録されています。



マカオから中国本土へ移動しようとする女性。おなかの膨らみが気になります。





職員の呼びかけに応じた女性は「妊娠5~6ヶ月目」と答えたとのこと。





しかし、おなかの膨らみは妊娠によるものではなく、大量の物品を詰め込んだシリコンカバーによるものでした。





シリコンカバーの中には202個のCPUと9台のスマートフォンが詰め込まれていました。





また、「GPUを生きたロブスターに紛れ込ませて密輸する」という事案は2023年4月28日に香港で発生しました。密輸に使われた自家用車が以下。車内に大量の荷物が詰め込まれています。





車内からは約280kgの生きたロブスターが発見されました。





さらに、約70枚のグラフィックボードも一緒に運ばれようとしていました。





なお、NVIDIAの広報担当者は「中国は世界のAI研究者の半数を擁しており、AIに関連するあらゆることがらについて非常に優秀な専門家がそろっている。アメリカはAIで勝利を収めるために規制当局を操作することはできない」と述べ、中国への高性能半導体の輸出を制限する政策を非難しています。