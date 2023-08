2023年08月17日 11時10分 ネットサービス

TikTokの使用禁止をニューヨーク市が決定、全職員に対し30日以内にアプリを削除するよう要求



アメリカ・ニューヨーク州のニューヨーク市は2023年8月16日に、市が管理・所有する端末で中国発のショートムービーアプリ「TikTok」の使用を禁止することを発表しました。加えて、ニューヨーク市が管理する人気のTikTokアカウントも削除されたことが報告されています。



TikTokは世界中で広く利用されていますが、「ユーザーのデータが中国政府と共有される」「中国政府の検閲によって情報にバイアスがかかる」といったリスクが懸念されています。その対策として、アメリカ政府では2022年12月に政府関係のデバイスにおけるTikTokの使用を禁止する法案が可決されています。



また、ニュージャージー州やオハイオ州でも州が管理するデバイスでのTikTok利用が禁止されたり、2023年5月にはモンタナ州において州内でTikTokの全面的な禁止を求める「TikTok禁止法」が成立したりと、TikTokに対する規制が強まっています。



2023年8月16日にニューヨーク市でも、TikTokのセキュリティ上の懸念に対処するために、市が所有・管理するデバイスでのTikTokの利用を禁止することを発表しました。





ニューヨーク市のジョナ・アロン広報官は「TikTokは市の技術ネットワークにセキュリティ上の脅威をもたらします」と述べています。ニューヨーク市によるTikTok使用禁止の決定はただちに施行され、市の職員はアプリのダウンロードやウェブサイトへのアクセスが禁止されます。また、発表から30日以内にデバイスからTikTokアプリを削除する必要があります。



この一件を報じた海外メディアのThe Vergeに対してアロン氏は「SNSは市民と街をつなぐ素晴らしいツールですが、私たちは常にこれらのプラットフォームが安全かどうかを確認しなければなりません」と述べています。また「ニューヨーク市のサイバー司令部は、市民のデータを安全に保つために、定期的な調査を行っています」と報告しています。





ニューヨーク市におけるTikTok使用禁止の決定を受けて、市が所有する衛生局と公園レクリエーション局のTikTokアカウントは「もう監視の対象ではありません」とのコメントを残し、アカウントが削除されました。特に、衛生局のTikTokアカウントは5万人近くのフォロワーを集める人気のアカウントになっていました。



TikTokの運営元・ByteDanceは今回のニューヨーク市の決定に対してコメントを残していません。しかし、TikTokのショウ・チュウCEOは2023年3月に、「TikTokは中国政府の代理でスパイ行為を行っているのではないか」という疑念に対して「いいえ」と回答し、TikTokによるデータ流出疑惑を否定していました。



