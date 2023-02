2023年02月24日 13時00分 ネットサービス

EUの欧州委員会がTikTok使用禁止を決定、全職員に対しただちにTikTokをアンインストールするよう要請



中国企業が作成したアプリであるTikTokに対して国家安全保障の懸念から、アメリカ政府管理のデバイスにおけるTikTokの利用禁止に関する法案が可決されたり、ニュージャージー州とオハイオ州でTikTokの利用が禁止されたりと、TikTokに対する規制が強まっています。このような流れの中で、EUの欧州委員会は全職員に対し、TikTokの利用を禁止し、2023年3月15日までにTikTokをデバイス上から削除するよう要請しています。



Commission strengthens cybersecurity

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1161



European Commission bans TikTok from corporate devices – EURACTIV.com

https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/european-commission-bans-tiktok-from-corporate-devices/



Brussels moves to ban Eurocrats from using TikTok – POLITICO

https://www.politico.eu/article/european-commission-to-staff-dont-use-tiktok/



TikTokは世界中で広く利用されていますが、アメリカでは「ユーザーのデータが中国政府と共有される」などの懸念事項の対策として、2022年12月に政府関係のデバイスにおける使用が禁止される法案が可決されています。



「政府のスマホではTikTok利用禁止」という条項を含む歳出法案がアメリカ議会で可決 - GIGAZINE





EUの欧州委員会は2023年2月23日に「欧州委員会のデータを保護し、サイバーセキュリティを強化するために、欧州委員会に登録されている企業のデバイスおよび個人用デバイスにおけるTikTokの利用を一時停止することを決定しました」とのメールを職員に送信しています。



この通達を受けた約3万2000人の全職員は2023年3月15日までにデバイスからTikTokをアンインストールする必要があります。この期限内に削除しない場合、メール機能や業務用ビデオ通話アプリが利用できなくなるとのこと。





欧州委員会の報道官は「この決定は慎重な分析に基づいており、サイバーセキュリティの強化につながるものです」と述べる一方で、TikTokが重大な情報漏えいにつながると結論づけるに至った情報の開示は行なっていません。



TikTokの広報担当者はこの決定を受けて「私たちはこの決定に失望しています。これは見当違いであり、TikTokに対する根本的な誤解があると私たちは信じています」「私たちは欧州委員会に連絡を取り、毎月TikTokにアクセスするEU全体の約1億2500万人のデータがどのように保護されているかについて説明しました」と述べています。