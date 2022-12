2022年12月14日 13時45分 ネットサービス

「TikTok禁止法案」が議会に提出される、中国共産党へのデータ引き渡し阻止が目的



アメリカのマルコ・ルビオ共和党上院議員らの超党派議員グループが、国内でのTikTokの営業を禁止する法案「ANTI-SOCIAL CCP Act(反社会的中国共産党法)」を議会に提出したことを発表しました。背景には、TikTokを運営している中国企業のByteDanceが中国政府にユーザーのデータを引き渡すことに対する懸念があります。



Rubio, Gallagher Introduce Bipartisan Legislation to Ban TikTok - Press Releases - U.S. Senator for Florida, Marco Rubio

https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=D1C2E147-3A23-4F49-AC27-268572AABDCD



Lawmakers unveil bipartisan bill that aims to ban TikTok in the U.S.

https://www.cnbc.com/2022/12/13/lawmakers-unveil-bipartisan-bill-that-aims-to-ban-tiktok-in-the-us.html



TikTokは以前から子どもへの悪影響が問題視されているほか、近年は特に中国企業にユーザーデータを委ねることに対する危惧から、アメリカの複数の州で政府機関による使用が禁止されています。



TikTokが「子どもを薬物とアダルトコンテンツにさらした」と提訴される、中国政府へのデータ漏えい懸念で使用禁止の動きも - GIGAZINE





今回法案が提出された「(PDFファイル)中国共産党によるインターネット監視、弾圧的検閲と影響力行使、およびアルゴリズム学習の国家的脅威を回避する法律」、通称「反社会的中国共産党法」はさらに一歩踏み込み、TikTokがアメリカで営業したりアメリカ企業と取引したりすることを禁止することで、政府機関だけでなくアメリカ人に対して広くTikTokの使用を制限するものです。



共和党のマイク・ギャラガー下院議員、民主党のラジャ・クリシュナムルティ議員とともに法案をまとめたルビオ上院議員は声明の中で、「TikTokの中国の親会社であるByteDanceは、中国の法律により、アプリのデータを中国共産党(CCP)に提出することが義務付けられています」と指摘しています。その上で、法律の目的については「この法律は中国、ロシア、その他の懸念すべき外国のソーシャルメディア企業、またはその影響下にある企業の取引をすべて禁止することで、アメリカ人を保護するためのものです」と説明しました。





データが中国政府に提出されるとの指摘に対し、TikTokは「アメリカのユーザーのデータは中国国外に保管されているため、当局の手が及ぶことはない」と主張していますが、不安解消には至っていません。FBIのクリストファー・レイ長官は2022年11月に開かれた下院の国土安全保障委員会の公聴会で、「FBIの立場から見ると、(TikTokには)国家安全保障上の懸念があり、TikTokのアメリカでの活動については大変憂慮しています」と証言しました。



今回の法案提出に対し、TikTokの広報担当者は「一部の議員が、アメリカの国家安全保障の推進には何の役にも立たない、政治的動機に基づく禁止措置を推進することを決めたのは問題です」とコメントしました。