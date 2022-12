Twitterがユーザーの安全を保護して公共の健全性を向上させるTrust＆Safety協議会を解散

TwitterのCEOに就任したイーロン・マスク氏は 従業員の3分の2を解雇するという大規模な人員整理 を行っていますが、その中でも セキュリティスタッフを大量解雇 していたり、Twitter上の嫌がらせやいじめなどの不適切な投稿を防止することを目的とするTrust&Safety協議会(以下、TSC)の元メンバーが 突然辞任してその理由を語ったり と、セキュリティやモデレーションを自動化していくことへの懸念も高まっています。そんな中で、Twitterは2022年12月12日に突然TSCを解散することを発表しました。 Twitter dissolves Trust and Safety Council, Yoel Roth flees home - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/technology/2022/12/12/musk-twitter-harass-yoel-roth/ Elon Musk’s Twitter Disbands Trust and Safety Council - WSJ https://www.wsj.com/articles/elon-musks-twitter-disbands-trust-and-safety-council-11670898329 「ユーザーの安全を擁護し、公共の会話の健全性を向上させる」を目的とするTSCは、Twitterの幹部に対して人権問題や嫌がらせ、自殺防止といった重厚な課題についてのポリシーを指導することを任務としています。しかし、CEO就任後のマスク氏のモデレーションを軽視する動きから、Twitterに長年勤めた幹部3人が「嫌気が差した」として2022年12月9日に辞任を発表し、辞任した理由を説明するツイートにマスク氏が強い言葉で反論したことから、TSCの問題について話題になりました。 Twitterに嫌気が差して辞職したTrust&Safety協議会の元メンバーが辞めた理由を語る、マスク氏も登場して大激論 - GIGAZINE

2022年12月14日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

