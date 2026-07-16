2026年07月16日 15時30分 サイエンス

コンゴ民主共和国の熱帯雨林で新種の霊長類が発見される

by Daniel Rosengren



アフリカ中部に位置するコンゴ民主共和国の熱帯雨林で、新種の霊長類が発見されたことが科学誌のPLOS Oneで報告されました。国名にちなんで「Colobus congoensis(コロブス・コンゴエンシス)」と名付けられたこのサルは、地元では「Likweli」「kasaba nkoni(枝を揺らす者)」として知られていたとのことです。



Likweli: A remarkable new species of Colobus monkey from the Lomami National Park, Democratic Republic of Congo | PLOS One

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0349857



FAU | New Species of African Monkey Discovered in the Congo Rainforest

https://www.fau.edu/newsdesk/articles/new-monkey-species-congo.php



An Entirely New Monkey Species Has Been Hiding in The Congo Rainforest : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/an-entirely-new-species-of-monkey-has-been-living-in-the-congo-rainforest-this-whole-time



2008年、コンゴ民主共和国を拠点とするルクル野生生物研究財団の自然保護活動家であるバーナード・イケンベロ氏とアシュリー・ヴォスパー氏が、地元で「Likweli」と呼ばれているサルの証拠写真を初めて撮影しました。サルが撮影された地域は2016年にロマミ国立公園に指定されましたが、長らくこのサルとの遭遇は起きなかったとのこと。



最初の遭遇から10年が経過した2018年11月、ロマミ国立公園内でパトロールをしていたルクル野生生物研究財団のジャン・ピエール・カパレ氏が、再びLikewliとみられるサルを発見。その後、カパレ氏のチームは10カ月にわたるフィールドワークで計7回このサルを発見したそうで、他のチームによる目撃情報などのデータも蓄積されていきました。





そして今回、収集された解剖学的・遺伝的・音響学的データの分析により、このサルが新種であることが確認されました。コンゴ民主共和国の国名にちなんでColobus congoensisと名付けられたサルについては、以下の動画を見るとよくわかります。



New Monkey Species Discovered in the Congo - YouTube





木の上にいるColobus congoensisが、低い声で鳴いています。





Colobus congoensisは、過去75年間にアフリカで発見された5番目となる新種のサルです。熱帯雨林の樹冠に生息しており、近縁種よりもやや小型で体重は7kgほど。





光沢のある黒い毛皮に覆われており、縁取りのあるクリーム色の唇が特徴的です。





また、目の周囲が薄い灰色になっており、頬骨は高く突き出ています。





顔の毛は長く、耳は途中で折り目が付いています。





Colobus congoensisの鳴き声を近縁種のColobus satanasと比較すると、類似点が発見されたとのこと。





以下は左が新種のColobus congoensis、右が近縁種のColobus satanas。





遺伝子を調べたところ、Colobus congoensisとColobus satanasは400万～500万年前に分岐し、異なる進化をたどってきたこともわかりました。





Colobus congoensisはロマミ川とコンゴ川の間にある、約1700km2ほどの範囲にのみ生息しているとみられます。





そのため、Colobus congoensisの個体群を維持するには今後の保護活動が重要です。





論文の共著者であり、フロリダ・アトランティック大学の博士課程学生であるジュニア・アンボコ氏は、「コンゴ盆地の素晴らしい自然遺産を称え、この種を『Colobus congoensis』と命名できたことを光栄に思います。これは、コンゴ民主共和国にちなんで命名された最初の霊長類であり、その世界的な重要性と地元住民の誇りの両方を強調するものです」と述べました。

