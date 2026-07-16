2026年07月16日 15時50分 ハードウェア

Samsungが薄型・高耐久の折りたたみディスプレイ技術「Flex Titanium」発表



折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold」シリーズを展開しているSamsungが、次世代の折りたたみ端末向け技術「Flex Titanium」を発表しました。チタン合金フィルムとチタンプレートの組み合わせにより「薄さ」「柔軟性」「強度」のバランスを高い次元で実現しているとのことです。



Samsung Introduces Flex Titanium Technology To Advance Foldable Displays – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-introduces-flex-titanium-technology-to-advance-foldable-displays





Samsung、折りたたみディスプレイを進化させる新技術「Flex Titanium」を発表 – Samsung Newsroom 日本

https://news.samsung.com/jp/galaxy-unpacked-2026-flex-titanium



Samsung’s new foldable display is harder to crease and damage | The Verge

https://www.theverge.com/tech/965850/samsung-display-flex-titanium-galaxy-foldables



Samsung's Flex Titanium is a direct response to Apple's iPhone Ultra threat

https://www.androidpolice.com/samsungs-flex-titanium-is-a-direct-response-to-apples-iphone-ultra-threat/



この新技術は2026年1月に開催された家電見本市・CES2026で一足早く展示が行われていました。



SamsungがGalaxy Z Fold 8用に「折り目のつかない折りたたみ式OLEDディスプレイパネル」を開発 - GIGAZINE





Samsungは折りたたむことができるスマートフォン「Galaxy Fold」を2019年2月に発表して以来、世代交代を1年に1回行い、2025年8月に「Galaxy Z Fold7」を発売しました。



「2億画素の自撮り」が可能なSamsungの折りたたみ式スマホ「Galaxy Z Fold7」を使ってみた、カメラもプロセッサも妥協なしの高性能 - GIGAZINE





Samsungによると、7世代の経験から、折りたたみ製品は「大画面で没入感のある視聴体験」と「耐久性や携帯性を損なわない目立たない折り目」の2点が重要であるというところにたどり着き、新技術の「Flex Titanium」を生み出したとのこと。



Samsungが重視したのは「外部からの衝撃に耐える強度」「繰り返しの折りたたみに耐える柔軟性」「洗練されたデザインを実現する薄さ」の3点で、課題をすべて解決する素材としてチタンを採用した上で、「チタン合金フィルム」と「チタンプレート」という主要部品を開発しました。





チタン合金フィルムはOLEDパネルの下層にあり、ディスプレイを内側から支えています。これまで使われてきたポリマーフィルムに比べて機械的強度が約20倍に高まった一方で、髪の毛の約3分の1という薄さに仕上げることによりスリムなディスプレイパネルが実現しています。



チタンプレートはディスプレイモジュールを支える構造体に使われています。高度な穴加工技術によって、モジュールと接着剤との間に空気の層が生じず、より強固な一体構造になっています。



OLEDメーカー・Samsung Displayのヴァイスプレジデント兼モバイルディスプレイ事業部製品開発チーム長のKyung-Jin Yoo氏は「チタンプレートの折り目部分に精密なマイクロパターンホールを施すことで、柔軟性と高い耐久性の両立に成功しました。高解像度ディスプレイ構造と、電力効率を最大化する新素材を組み合わせ、次世代Samsung Galaxy折りたたみ製品の競争力をさらに高めていきます」と述べています。



Flex TitaniumはSamsungの次世代折りたたみ端末に初採用されており、詳細は2026年7月22日(水)22時から開催されるイベント「Galaxy Unpacked」で発表されるとのことです。



Invitation for Galaxy Unpacked July 2026 | Samsung - YouTube

