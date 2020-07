2020年07月08日 10時03分 モバイル

Samsungが次世代Galaxyシリーズを発表するイベント「Galaxy Unpacked 2020」を8月5日に開催予定



Samsungが2020年8月5日(水)10時から次世代Galaxy端末を発表するイベント「Galaxy Unpacked 2020」を開催すると発表しました。イベントは完全にリモートで行われる予定で、イベントの様子はSamsung Mobile Press上でライブストリーミング配信されます。



[Invitation] Samsung Galaxy Unpacked 2020

https://www.samsungmobilepress.com/featurestories/invitation-samsung-galaxy-unpacked-2020-2



Samsung will reveal the next Galaxy Note on August 5 | TechCrunch

https://techcrunch.com/2020/07/07/samsung-will-reveal-the-next-galaxy-note-on-august-5/



Appleが31年の歴史上初めて開発者向け年次会議のWWDC 2020を完全にリモートで開催しました。これと同じように、新型コロナウイルスの影響を鑑みてSamsungは次世代Galaxyシリーズを発表する「Galaxy Unpacked 2020」を完全リモートで開催すると発表しました。



Samsungは2020年2月に「Galaxy S20」シリーズを発表しているため、「Galaxy Unpacked 2020」の中で発表される最新端末はGalaxy Noteの最新モデルになるのではないかと予想されています。





Samsungは「Galaxy Unpacked 2020」の開催と同時に以下のムービーを公開しており、ムービーではGalaxy Noteの専用スタイラスである「S Pen」から水滴が落ちるかのような内容となっています。



[Invitation] Samsung Galaxy Unpacked 2020_2_1920x1080 on Vimeo





すでに次世代Galaxy Noteに関する詳細がインターネット上でリークされており、「Galaxy S20 Ultra」と同じ100倍ズーム可能な108メガピクセルカメラが搭載されるほか、いくつかのボタン配置が変更され、S Penを収納するスロットの位置も変更されるのではないかとウワサされています。



Samsungは過去のUnpackedイベントで複数の製品をリリースしてきたため、海外メディアのTechCrunchは「アクセサリやオーディオ製品、ウェアラブル端末など、あらゆるものがイベントの中で発表される可能性があります」と記しています。