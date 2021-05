Samsungが「3つに折れる有機ELディスプレイ」や「内側にカメラを搭載できるディスプレイ」を発表

2つに折りたためるスマートフォン「 Galaxy Fold 」を2019年から展開しているSamsungのディスプレイ製造担当子会社であるSamsung Displayが、3つに折れるモバイル端末向けOLED(有機EL)ディスプレイ「 S-Foldable OLED panel 」などの新製品を、ディスプレイ関連の国際イベント「 Display Week 2021 」で発表しました。 삼성디스플레이, 'SID 2021'에서 차세대 기술 비전 제시 | 삼성디스플레이 뉴스룸 http://news.samsungdisplay.com/27807/ Samsung's new foldable and UDC panels reveal an exciting future - SamMobile https://www.sammobile.com/news/samsungs-new-foldable-and-udc-panels-reveal-an-exciting-future/ Samsung Displayが発表した3つに折れるOLEDディスプレイ「S-Foldable OLED panel」のコンセプトモデルはこんな感じ。ヒンジが2カ所に搭載されており、布団を折り畳むように3つに折ることができます。Samsung関連のニュースサイトである SamMobile によると、「S-Foldable OLED panel」の展開時の画面サイズは最大7.2インチとのことです。

・関連記事

「縦折り型」の折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip」がSamsungから登場、一体どんなモデルなのか? - GIGAZINE



Samsungが折りたためるスマホ「Galaxy Fold」や「Galaxy S10」シリーズを発表 - GIGAZINE



SamsungのCEOが折りたたみ式スマホ「Galaxy Fold」の発売延期を「恥ずかしいこと」「準備不足だった」と認める - GIGAZINE



Samsungが6.7インチ・6.9インチの新型スマートフォン「Galaxy Note20」「Galaxy Note20 Ultra」発表 - GIGAZINE



Samsungがミリタリー向けスマートフォン「Galaxy S20 Tactical Edition」を発表 - GIGAZINE



SamsungがiPhone上でGalaxy端末のUIやアプリをお試しできるウェブアプリ「iTest」をリリース - GIGAZINE



大画面を3つ折りでスマホに変える折りたたみ式ハイブリッド端末をXiaomiが開発か - GIGAZINE



Microsoftの折りたたみスマホ「Surface Duo」がAndroid搭載で登場 - GIGAZINE



Microsoftが折りたたみ可能な2画面モバイル端末「Surface Duo」のアメリカ国外での販売をスタート - GIGAZINE

2021年05月18日 11時15分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.