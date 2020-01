Samsungの次期フラグシップモデル発表イベントは2月11日開催

Samsungの次期フラグシップモデルと目される「Galaxy S11」(仮称)などが発表される新製品発表イベントが、2020年2月11日に開催されることが明らかになりました。



Samsung confirms Galaxy S11 event for February 11th - The Verge

https://www.theverge.com/2020/1/4/21050115/samsung-galaxy-s11-event-february-11-unpacked-2020



Samsungが新しいGalaxyブランド製品を発表するイベントを、アメリカのロサンゼルスで2020年2月11日に開催すると公式Twitterアカウント上で発表しました。



Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7