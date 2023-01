2023年01月17日 13時20分 ソフトウェア

TikTokが事業継続のためアメリカ規制当局に譲歩する意向



セキュリティ上の懸念からアメリカで締め付けを受けているTikTokが、事業を継続するためにアルゴリズムの透明性を向上させることや、規制当局が監視・統制を可能にするような譲歩案を示していることがわかりました。



TikTok Tries to Win Allies in the U.S. With More Transparency - WSJ

https://www.wsj.com/articles/tiktok-tries-to-win-allies-in-the-u-s-with-more-transparency-11673836560





TikTok Officials are Discussing New, Algorithmic Transparency Measures with US Government | Social Media Today

https://www.socialmediatoday.com/news/TikTok-Discusses-Algorithmic-Insight-in-Negotiations-with-US/640454/



TikTokは運営母体のByteDanceが中国企業であることから、アメリカでは「セキュリティ上の懸念がある」として、政府の端末で使用を禁止する法案が作られ、一部の州では州知事により使用禁止が決定しています。



TikTok使用禁止をニュージャージー州とオハイオ州が決定、さらにHuawei・ZTEなどの製品も禁止予定 - GIGAZINE





ByteDanceは、TikTokが引き続きアメリカで事業を継続できるようにするため、対米外国投資委員会と協議を続けてきました。特に、ByteDanceの従業員がアメリカのユーザーデータにアクセスすることに対して制限をかけることが重視されてきましたが、直近ではTikTokのアルゴリズムがどのように機能し、ユーザーをどのように誘導しているのかという懸念が生じていたとのこと。



以前からByteDanceは、アメリカでのTikTok事業の独立性を高める方針を示していましたが、さらに透明性を高めることや、アルゴリズムの動きについてアメリカの規制当局がしっかりチェックできるようにするという案を提示しているそうです。





なお、協議を進めている間にもアメリカでのTikTok規制は進行しており、新たに、アラバマ州でもTikTok使用が禁止となっています。



Auburn Banned TikTok, and Students Can’t Stop Talking About It - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/01/15/business/auburn-tiktok-ban-students.html



アラバマ州立オーバーン大学では、学内ネットワークでTikTokが使えなくなり、学生たちはTikTokを使いたいときはいちいち学内Wi-Fiからモバイルデータ通信に切り替えているとのこと。



The NewYork Timesからコメントを求められた3年生のエリザベス・ハントさんは「TikTokを使いたいとき、接続を切り替えなければいけないのはムカつきます」「でも、TikTokはとても大きな存在で、私たちの世代が使い方を変えるとは思えません」と述べました。



学生によるテレビ局・Eagle Eye TVを運営するブレイデン・ヘインズさんは「Instagram Reelsで代用します。アップロード時に学内Wi-Fiではなくモバイルデータ通信に切り替えてもらうとか、自宅アパートから投稿してもらうとか、回避手段はありますが、手間がかかりすぎるので」と述べました。



なお、TikTokの広報を担当するジャマル・ブラウン氏はTikTok規制の動きに対して「あきれた。これほど多くの州が政治的な流れに乗り、サイバーセキュリティの向上に何ら寄与しない、TikTokに対する根拠のない虚偽に基づいた政策を制定しようとしていることに失望です」と語っています。



調査機関・ピュー研究所によれば、TikTokでニュースを見るというアメリカ人の数は2020年から2022年にかけて3%から10%に増加。特に30歳未満に限ると26%がTikTokで定期的にニュースを見ているとのことです。



More Americans are getting news on TikTok, bucking social media trend | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/10/21/more-americans-are-getting-news-on-tiktok-bucking-the-trend-on-other-social-media-sites/