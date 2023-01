Avastが無料でランサムウェア復号ソフトを配布

・関連記事

無料アンチウイルスソフト「Avast」がユーザーデータをGoogleやMicrosoftに販売していたことが明らかに - GIGAZINE



MicrosoftやAvastなどの人気アンチウイルスソフトがPCのデータを完全破壊してしまう脆弱性「Aikido(合気道)」が見つかる - GIGAZINE



無料で使える1億5000万人が使用中のアンチウイルスソフト「Avast!」 - GIGAZINE



ランサムウェア10種がどれだけ速くファイルを暗号化できるのかベンチマークテストした結果こうなった - GIGAZINE



QNAPがNASのデータを破壊するランサムウェア「DeadBolt」について警告、直ちに更新してとメーカー - GIGAZINE



身代金要求ランサムウェアの開発者がまさかの暗号化解除キーを公開、攻撃から一転して降参へ - GIGAZINE



2023年01月17日 14時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.