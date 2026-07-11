ニコンが顕微鏡で撮影されたミクロ世界の美麗写真を展示する「ミクロの世界 －生命(いのち)の未来を照らす－」を東京で開催
ニコンは光学顕微鏡を使って撮影されたミクロの世界の神秘的な美しさを捉えた写真を賞賛するためのコンテスト「Nikon’s Small World」を実施しています。2026年7月にニコンの顕微鏡事業が101年目を迎えることを記念して、2026年7月25日から東京都写真美術館で特別展示「Nikon Small World / NIKON JOICO AWARD展『ミクロの世界 -生命(いのち)の未来を照らす-』」が開催されるとのことで、実際に展示される写真の一部を提供してもらいました。
Nikon Small World / NIKON JOICO AWARD展『ミクロの世界 －生命（いのち）の未来を照らす－』 | JOICO 100th Anniversary | 株式会社ニコンソリューションズ
https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/joico-100th/top
展示では、Nikon’s Small Worldの受賞作品を中心に、顕微鏡で撮影した芸術的なミクロの世界が紹介されます。また、ニコンおよび東京都写真美術館が所蔵する歴史的な顕微鏡や作品の展示とともに、科学・医学・産業など顕微鏡が切り拓いてきたさまざまな分野を分かりやすく解説するとのこと。
今回は実際に展示される顕微鏡写真のうち7枚をニコンから提供してもらいました。
2021年1位：「南部ライブオークの葉に見られる毛状突起(白い付属構造)と気孔(紫色の孔)」(アメリカ ベイラー医科大学 ジェイソン・カーク氏撮影)
©Jason Kirk,2021
2025年2位：「水滴の中を遊泳する群体性藻類ボルボックス」(ドイツ ヤン・ローゼンボーム博士撮影)
©Dr. Jan Rosenboom,2025
2023年14位：「鍼灸針に付着したヒマワリの花粉」(ドイツ メディエンブンカー・プロドゥクツィオン ジョン＝オリバー・ドゥム氏撮影)
©John-Oliver Dum,2023
2022年4位：「細長いイエユウレイグモ」(アメリカ カリフォルニア大学サンフランシスコ校 アンドリュー・M・ポッセルト博士撮影)
©Dr. Andrew M. Posselt,2022
2020年2位：「クラウンアネモネフィッシュの胚発生1日目、3日目(朝および夕方)、5日目、9日目」(ドイツ ナトゥーア・ウント・ティア出版社 ダニエル・ノップ氏撮影)
©Daniel Knop,2020
2019年1位：「蛍光を発するカメの胚」(アメリカ キャンベル・ホール テレサ・ズゴダ氏、テレサ・クグラー氏撮影)
©Teresa Zgoda and Teresa Kugler,2019
2025年7位：「チューブリンとアクチンを蛍光標識したIPS細胞由来感覚ニューロン」(アメリカ 国立衛生研究所 国立神経疾患・脳卒中研究所 ステラ・ウィテカー氏撮影)
©Stella Whittaker,2025
「Nikon Small World / NIKON JOICO AWARD展『ミクロの世界 -生命(いのち)の未来を照らす-』」は2026年7月25日～8月23日の期間中、東京都写真美術館の地下1階展示室で開催されます。入場料は全て税込で一般700円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。2026年7月25日はニコンの創立記念日で、特別に入場料無料となるそうです。
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in サイエンス, 生き物, Posted by log1e_dh
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