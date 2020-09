幻想的なミクロの世界をムービーで捉えるコンテスト「Nikon’s Small World In Motion 2020」の優秀作品が発表される

ミクロの世界をカメラで捉えるニコン主催の写真コンテスト「Nikon’s Small World」のムービー部門「In Motion」の2020年度優秀作品が発表されました。肉眼では見えない極小世界の「動き」までわかる幻想的なムービーが多数公開されています。 Coalescing Micro-Droplets Win The 10th Annual Nikon Small World in Motion Competition | News | Nikon’s Small World https://www.nikonsmallworld.com/news/coalescing-micro-droplets-win-the-10th-annual-nikon-small-world-in-motion-competition 「Nikon’s Small World」はニコンが毎年開催しているズーム映像専門のコンテスト。2020年度に登場したムービー部門「In Motion」の受賞作品は、以下のリンクから見ることが可能です。 2020 Small World in Motion Competition | Nikon’s Small World https://www.nikonsmallworld.com/galleries/2020-small-world-in-motion-competition

2020年09月16日

