ミクロと科学が織り成す美しさを競う「Nikon’s Small World」2020年度の受賞作品が発表

顕微鏡を通して肉眼では見ることのできないミクロな世界の画像を競う「 Nikon’s Small World 」2020年度の結果が発表されました。画像の美しさだけでなく「科学における意義」も含めて審査された受賞作品が公開されています。 2020 Photomicrography Competition | Nikon’s Small World https://www.nikonsmallworld.com/galleries/2020-photomicrography-competition Glowing brains, fish embryos and a snail tongue taste success in microscopy photo contest | Live Science https://www.livescience.com/nikon-small-world-photo-contest-winners.html ◆1位:ゼブラフィッシュ幼体の背面 第1位は、アメリカ国立衛生研究所のダニエル・カストラノワ氏、ブラント・M・ワインスタイン氏、バカリー・サマサ氏らによる ゼブラフィッシュ の幼体を撮影したもの。蛍光画像を撮影できる共焦点顕微鏡によって撮られた画像を350枚以上もつなぎ合わせて作成されており、骨格は青、リンパ系はオレンジで彩色されています。

