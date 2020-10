ふわふわのクリームブリュレ風ホイップがほろ苦いカラメルとマッチした「クリームブリュレフラッペ」など全3種を飲んでみた

「クリームブリュレフラッペ」「クリームブリュレラテ」「クリームブリュレアイスラテ」は2020年10月14日(水)から11月下旬までの期間限定で、全国に127店舗あるMcCafe by Barista併設のマクドナルドで購入可能。「クリームブリュレフラッペ」はMサイズが税込460円でLサイズが税込500円、「クリームブリュレラテ」はSサイズが税込350円でMサイズが390円、「クリームブリュレアイスラテ」はMサイズが税込390円でLサイズが税込430円です。McCafe by Barista併設店舗は 公式ページ から探すことができます。

2020年10月14日(水)からマクドナルドのMcCafe by Barista(マックカフェ バイ バリスタ)併設店舗で、クリームブリュレ風味のホイップクリームをトッピングした「 クリームブリュレフラッペ 」「 クリームブリュレアイスラテ 」「 クリームブリュレラテ 」が11月下旬までの期間限定で登場しています。カスタードにカラメルがのったフランスのスイーツ・クリームブリュレをモチーフにしたドリンクとなっているとのことで、どんな味に仕上がっているのか実際に飲んで確かめてみました。 クリームブリュレ風味のホイップクリームをトッピングした「クリームブリュレフラッペ」が期間限定で登場! | McDonald's Japan https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/creambrulee/ McCafe by Baristaを併設したマクドナルドに到着。

2020年10月14日 11時55分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

