2020年10月14日 12時00分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。







◆Windows 10 v2004、v1909、v1903、v1809、v1803、v1709

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v2004: 4579311

Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909: 4577671

Windows 10 v1809: 4577668

Windows 10 v1803: 4580330

Windows 10 v1709: 4580328



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール(2019、2016、v2004、v1909、v1903)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019: 4577668

Windows Server 2016: 4580346

Windows Server v2004: 4579311

Windows Server v1903およびWindows Server v1909: 4577671



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2マンスリー ロールアップ: 4580347

Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2セキュリティのみ: 4580358

Windows Server 2012マンスリー ロールアップ: 4580382

Windows Server 2012セキュリティのみ: 4580353



◆Microsoft Office関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Office関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4462175、4484417、4484435、4484524、4486663, 4486671、4486674、4486678、4486679、4486682、4486688、4486689、4486692、4486695、4486700、4486701、4486703、4486707



◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SharePoint関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4484531、4486676、4486677、4486687、4486694、4486708



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Exchange Serverに関連するサポート技術情報: 4581424



◆Microsoft Dynamics 365関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Dynamics関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4578105、4578106



◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp



◆Microsoft .NET 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft .NET Frameworkに関連するサポート技術情報: 4578968、4578969、4578971、4578972、4578974、4579976、4579978、4579979、4580328、4580330、4580346、4580468、4580469



◆Adobe Flash Player

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Adobe Flash Playerに関連するサポート技術情報: 4580325



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年11月11日(水)に提供予定となっています。



セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020 年) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/

