Netflixの「30日間の無料体験」が終了へ



Netflixが2020年10月に、新規加入者に提供していた30日間の無料体験を終了していたことが分かりました。Netflixは、無料体験に代わって新規会員にアピールする取り組みを充実化させていくとしています。



Netflix Quietly Ends Free Trials - The TV Answer Man!

https://tvanswerman.com/2020/10/13/netflix-quietly-ends-free-trials/



Netflix no longer offers free trials in the US - The Verge

https://www.theverge.com/2020/10/13/21514661/netflix-free-trial-us-cancel-content-sampling-streaming



10月13日に、Netflixのサイトから無料体験への登録ボタンがなくなっていることを、複数のメディアが報じました。記事作成時点で日本のNetflixのトップページにも、無料ではなく「半額で見放題」と記載されているほか、ヘルプセンターでも「無料体験はご利用いただけません」と案内されているのが確認できます。





この件を最初に報じたニュースブログThe TV Answer Man!の取材に対し、Netflixの広報担当者は「無料体験は利用できなくなりましたが、登録してNetflixが提供するすべてのサービスを利用することはできます。契約期間や解約金などの『縛り』はありません。もし体験が自分には合わないと感じたら、いつでもプランの変更や解約が可能です」と説明しました。



また、IT系ニュースサイト・The Vergeは「Netflixは10月から、アメリカの加入者向けに提供していた特典の段階的な廃止を開始していますが、ここ数年は世界各国でも同様に特典を段階的に廃止してきました。無料体験に代わるものとして、NetflixはYouTubeに教育向けのコンテンツを無料で投稿したり、無料コンテンツを用意したりするなど、潜在的な加入者にアピールする新しい方法を導入しています」とコメントしました。





Netflixは2020年8月31日から、会員登録しなくても一部作品を無料で視聴できる「Netflix お試し無料配信」を開始しています。



無料でドラマ「2人のローマ教皇」「ストレンジャー・シングス」などを見られるお試しサービスをNetflixが開始 - GIGAZINE





Netflixはまた、複数のメディアに対して「新規会員を獲得し、素晴らしいNetflix体験を提供するために、アメリカでさまざまなマーケティングプロモーションを検討しています」との声明を発表し、今後無料体験に代わる取り組みを拡大させていく考えを示しました。記事作成時点では、検討中のプロモーションの具体的な内容や、アメリカ以外での展開予定といった詳細は不明です。



The Vergeは今回の無料体験の終了について、「Netflixが無料体験の中止に踏み切ったのは、他のストリーミングサービスが新規加入者を獲得するための無料体験に大きく傾倒している中でのことです。例えばAppleは、Apple TV+の加入者の無料期間を2021年2月末までの最大3カ月間に延長したばかりです。ほかにも、モバイル動画サービスQuibiやディズニーのDisney+といったサービスが無料体験を大々的にうたいながらスタートしています」と述べて、競合サービスの存在がNetflixの戦略に影響を与えたとの見方を示しました。