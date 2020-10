2020年10月30日 10時56分 ネットサービス

Netflixが月額料金値上げの対象地域を拡大



動画配信サービス大手のNetflixは現地時間の2020年10月29日(木)、アメリカにおいて一部プランの月額料金を値上げしました。Netflixの最高執行責任者(COO)を務めるグレッグ・ピーターズ氏は2020年10月の決算発表会でも、月額料金の値上げを示唆していました。



Plans and Pricing

Netflix raises prices on standard and premium plans

Netflix prices are being increased in the US today, standard plan jumps to $14 - The Verge

Netflixが10月29日に行った値上げでは、スタンダードプランの月額料金が従来の12.99ドル(約1360円)から13.99ドル(約1460円)に、プレミアムプランが従来の15.99ドル(約1670円)から17.99ドル(約1880円)になりました。ベーシックプランの月額料金は以前と変わらず8.99ドル(約940円)のままとなっています。



今後新たに加入する人は、この値上げ後の月額料金での支払いとなります。すでにNetflixに加入済みの場合、新料金への切り替えは2カ月後の料金徴収時で、徴収の30日前に通知が行われるとのこと。



Netflixが値上げを行うのは初めてのことではなく、カナダでは2018年11月と2020年10月の2回、値上げが行われています。今回のアメリカでの値上げは、業界関係者の間では事前に予想されていたものだったそうです。なお、Netflixは国ごとに料金プランを変えているため、アメリカでの値上げが他国のユーザーに影響することはないとのこと。日本でも月額料金の変更は実施されていません。



by www.quotecatalog.com



パンデミックの影響などもあって動画配信サービスの加入者は増加していますが、それと同時にサービス間の競争も激化しています。Netflixは多様な独自コンテンツによって顧客を集めるため、2020年だけで185億ドル(約1兆9000億円)をコンテンツの拡充に費やしたと推定されているそうです。



競争の激化はNetflixが提供するコンテンツやプラットフォームの改善につながりますが、必要となる多額のコストは月額料金の値上げという形で反映されます。2020年10月に行われた直近の決算発表会でも、ピーターズCOOは「私たちは投資と価値想像の好循環を維持するため、時には顧客にもう少しお金を払うようにお願いします」と述べ、値上げを示唆していました。





もちろん、値上げをすることによってNetflixを解約するユーザーが増える可能性もあります。しかし、コンテンツの充実によってある程度はユーザー離れを食い止めることが可能であり、結果的には値上げによるリターンが上回るとNetflixは考えているそうです。



Netflixの広報担当者は海外メディアのThe Vergeに対し、「月額料金はより多様な番組や映画を提供し続けることができるように更新されています」「私たちは常に、予算に最適な価格を選択できるようにさまざまなプランを提供しています」と述べました。