2023年08月10日 11時48分 ネットサービス

Disney+とHuluが値上げを発表、アカウント共有の取り締まりも



2023年10月12日より、アメリカでHuluおよびDisney+の料金が値上げされることが分かりました。両サービスを傘下に持つウォルト・ディズニー・カンパニーのボブ・アイガーCEOは、アカウントを共有してサービスを利用するユーザーについて「対処する方法を積極的に模索している」と語り、2023年後半に新たなポリシーを制定する予定を打ち立てています。



Disney+ to Launch Ad-Supported Subscription Offering in Several Countries Across Europe and in Canada on November 1 | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20230809663794/en/Disney-to-Launch-Ad-Supported-Subscription-Offering-in-Several-Countries-Across-Europe-and-in-Canada-on-November-1



Disney announces price hike for Disney+ and Hulu, crackdown on password sharing - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/08/09/disney-hulu-price-increases-password-sharing/



アメリカではHuluとDisney+に広告ありのプランが設けられており、広告なしのプランより月額3ドル(約430円)~7ドル(約1000円)安い価格で利用することができます。



試験的に広告ありのプランを導入したDisney+は、「広告ありプランの成功を受けてサービスを拡大する」と発表し、広告ありのプランをヨーロッパ全土とカナダでも展開することを明らかにしました。これに伴い、アメリカでの価格が値上げされます。



さらに、すでにアメリカで展開されているセットプラン「Disney+(広告なし)とHulu(広告あり)」に「Disney+(広告なし)とHulu(広告なし)」が加わります。





日本では、Huluが月額税込1026円で、Disney+が月額税込990円または年額税込9900円で、HuluとDisney+のセットプランが月額税込1490円(いずれも広告なし)で提供されています。



Huluはアメリカ国内向けのサービスであり、アメリカの他には唯一日本だけでサービスを展開していますが、日本向けのHulu事業はすでに日本テレビへ売却されているため、アメリカでの価格変更が日本のHuluの価格に影響を与えることはないと考えられます。なお、日本向けのDisney+の価格が変更されるのかは不明。HuluとDisney+のセットプランに与える影響も、記事作成時点では分かっていません。





アメリカでは、Huluの月額プラン(広告なし)が14.99ドル(約2160円)から17.99ドル(約2590円)に値上がり。Disney+(広告なし)の月額プランは10.99ドル(約1580円)から13.99ドル(約2010円)に、年額プランは100.99ドル(約1万4520円)から133.99ドル(約2万130円)に値上がりします。



ディズニーはまた、アカウントを共有して不正に視聴するユーザーへの対応を進める方針を明らかにしており、2023年にアカウント共有に関するポリシーを盛り込み、2024年中に具体的な戦略を展開する予定を示しています。アイガーCEOは「私たちはアカウント共有の取り締まりを最優先事項としており、ビジネスの成長につながるチャンスがあると考えている」と述べました。



なお、同じ動画ストリーミングサービスのNetflixはひと足先にアカウント共有を取り締まり始めており、これにより有料会員数は100万人以上減少したことが報告されています。



Netflixがパスワード共有による「タダ乗り」を取り締まった結果ユーザーが100万人以上減少、解約者は前年同期比の3倍に急増 - GIGAZINE